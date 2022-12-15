ikinci toplantı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrasında açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) görevlilerin sunumlar yaptığını belirterek, “Arkadaşlarımız sunumlarını yaptılar, biz de notlarımızı aldık. Ekstra bazı bilgileri kendilerinden talep ettik.

Bugün bu sunumlarla ilgili değerlendirmeyi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu yönetimi ile yarın sabah görüşüp kamuoyuna bilgilendirme yapacağız. Üçüncü toplantı hakkında henüz tarih belirleyemedik.

Talep ettiğimiz sunumların gelmesini bekliyoruz. Muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar. Eğer gerekirse sizin bilginiz dahilinde dördüncü toplantıyı gerçekleştiririz. Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı. Bundan sonraki son toplantı mı olur bilmiyorum ama herhalde bu konu son toplantıda konuşulur” diye konuştu.

Kavlak, TÜİK’ten istenilen sunumların bir kısmının gelip, bir kısmının gelmediğini belirtti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise, raporların değerlendirildiğini bildirerek, “Birkaç ek bilgi istedik, onlar da geldiğinde hem sizlerle hem de kamuoyu ile paylaşıp nihai karar için tekrar bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının tarihi ise henüz belli değil. »İHA

