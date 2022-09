‘İki takımla da gurur duyulmalı’

“İKİ TAKIMIN DA ALKIŞLANMASI GEREK”

BAL ligindeki müsabakaların Pazar günü oynanacak maç ile start alacağını söyleyen İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, “İlimizden iki tane güzide takım bu lig de mücadele edecek. Amacımız biz Yozgatlıların, hemşehrilerimizin ve yurt dışındaki hemşehrilerimizin her iki takımla da gurur duyması. Başarıları ne olursa olsun sonuna kadar da her iki takımın da alkışlaması ve sonuna kadar desteklemesi gerek.” dedi.

“DOSTLUK VE KARDEŞLİK”

Pazar günü oynanacak müsabakayla alakalı Vali Ziya Polat başkanlığında il spor kurulu toplantısı yapıldığını da hatırlatan Esertürk, “Bu toplantıda bazı kararlar alındı. Tüm sezon boyunca oynanacak müsabakalarla alakalı güvenlik tedbirleri hazır hale getirildi. Özellikle bu müsabaka öncesinde ben istedim ki her iki takımın çok değerli yöneticileri ve sevgili taraftar liderleri kardeşlerimizle bir araya gelip tüm dünyada ki üç milyona yakın Yozgatlının Pazar günü oynanacak bu müsabakayla gurur duyması açısından dostluk ve kardeşlik açısından bir birlikteliğin oluşması amacıyla buraya geldik toplandık.” ifadesinde bulundu.

“YOZGAT’TA BUNU GÖRÜYORUM”

“Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanı en iyisi.’ Ulu Önder Atatürk bunu sadece spor yapan insanlara değil, bence tüm taraftarlara tüm futbol takımlarının taraftarlarına özellikle ifade ettiği bir cümle olarak anlıyorum. Çünkü zeki, çevik olmasının yanında ahlaklı olması centilmen olması ayrı bir meziyet. Yozgat’ta bunu görüyorum. Her iki takımın taraftarları da gerçekten birbirini Pazar günü oynanacak müsabaka da ümit ediyorum ve inanıyorum birbirini alkışlayacak netice ne olursa olsun. Emniyet müdürü olarak da Pazar günü oynanacak müsabaka da bütün güvenlik tedbirlerini alacağız.” sözlerini kullanan Esentürk, “Yozgatlı hemşehrilerimizin müsabakaya rahat ulaşabilmesi müsabakada herhangi bir problem yaşamaması için bizim üzerimize düşeni yapacağız. Her iki takımın futbolcularını da emektar, onlar alın teri dökecekler. Sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Bir takımımız inşallah gruplara çıksın 3. Lig’e çıksın. Diğer takımımız da bu lig de gelecek sezon için aynı çabayı göstersin. Yozgatlılar kazansın, hepimiz kazanalım, her iki takım da kazansın. Her iki takımı tutan taraftarlar ve dünyanın neresinde yaşıyorlarsa orada ki bütün hemşehrilerimiz de bu iki takımla gurur duysunlar alkışlasınlar. Her şey güzel olsun.” dedi.

“EV SAHİBİ TAKIM DA YOZGATSPOR”

Bozokspor kulübünün Yozgat’ta misafir takım olarak gözüktüğüne değinen Bozokspor Kulübü Başkanı İsmail Şenyiğit, “Ev sahibi takım da Yozgatspor. Herhangi bir gerginlik herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Sağduyu içerisinde maçlarımızı yapıp yolumuza devam edeceğiz. Ben böyle basın mensuplarımızla beraber emniyet müdürümüz başkanlığında toplanarak güzel sohbetimiz için bütün katılımcılara teşekkür ederim.” ifadesinde bulundu.

“SEVİNECEĞİ BİR MAÇ OLACAK”

Yozgatspor Kulübü Başkanı Feramuz Gencer ise,” Yozgatspor 1959’dan beri üç milyon Yozgatlıyı temsil etmiştir. Bu maçta da en güzel temsilini yerine getirecektir. Bütün Yozgat’ın seyredeceği ayakta alkışlayacağı sevineceği bir maç olacağını düşünüyorum. Her iki takım da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Biz buraya dostluk için çıkacağız, paylaşım için çıkacağız, güzel şeyleri Yozgat adına sergilemek için çıkacağız. Hiçbir şekilde şiddetin, kötü davranışın, olabilecek olumsuz her türlü faaliyetin karşısındayız. Tüm Yozgatlılara da bu çerçevede Yozgat’ın kazanacağı noktada birleşmesine çağrıda bulunmak istiyorum.” açıklamasında bulundu.

»Muhammed Üstüntaş