İki şehirden biri Yozgat

Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat) ve İzmir Tarihi Liman Şehri (İzmir) geliştirdikleri projeler dâhilinde kampanyaya katılmaya hak kazanan iller oldular. Sarıkaya'yı turizm cazibe merkezi yapacaklarını ifade eden Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu gurur hepimizin. UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri ( WHV) 2022 kampanyasında yer almaya hak kazanan Türkiye'den iki şehirden biriyiz. Sarıkaya'yı turizm cazibe merkezi yapmaya inanıyoruz ve başarıyoruz. Ülkemize, Yozgat’ımıza ve Sarıkaya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sema Nur Koçaker