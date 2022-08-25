İKİ İLDEN BİRİ YOZGAT

Yozgat Valiliği, Sarıkaya Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Yozgat İl Kültür Turizm Müdürlüğünün paydaşları olduğu program 14 gün sürecek.

Çeşitli ülkelerden Yozgat’a gelen gönüllüler program kapsamında, Kültürel Miras Atölyeleri, Kazı Çalışmaları, Film Atölyeleri, Fotoğraf Atölyeleri, Tarihi ve Kültürel Alanlarda Bilgilendirmeler ve benzeri faaliyetlere katılacaklar.

Sarıkaya Roma Hamamının uluslararası mecralarda tanıtımını, yerelde ve dünyada bilinirliğinin artırılmasını hedefleyen WHV – Bath in Basilica Therma Programına, dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’den katılan gönüllüler, hem kültürel miras hakkında bilgi ediniyor hem de alanda çeşitli çalışmalara ve etkinliklere katılarak görünürlük sağlıyor. Ayrıca bu programla halen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan yapının kalıcı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için yapılacak olan çalışmalara da altlık oluşturması amaçlanıyor. Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası Eğitimi (WHE) Programı çerçevesinde, bu yıl ‘Dünya Mirasına Yönelik Dayanıklılık ve Yeniden Harekete Geçirme’ başlığı altında yapılacak olan kampanyaya sadece iki il dahil olmaya hak kazandı. Bu illerden biri Yozgat olurken, diğer il ise İzmir oldu.

Program ile ilgili ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, “WHV Girişimi, gençleri somut eylemlerde bulunmaya ve Dünya Mirası alanlarının korunması, muhafaza edilmesi ve tanıtılmasında aktif rol oynamaya teşvik etmek için 2008 yılında başlatılmıştır. Gençlik örgütleri veya kurumları tarafından, Dünya Mirası alanlarının korunma durumu için birlikte çalışan çok sayıda paydaş ve ortakla iş birliği içinde düzenlenen eylem kamplarından oluşmaktadır. Girişim, ortak kültürel ve doğal mirasımızın korunması için uygulamalı bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla ulusal ve uluslararası gönüllüleri harekete geçirmektedir.” denildi.

2008 YILINDA BAŞLATILDI

UNESCO Dünya Mirası Eğitim Programı çerçevesinde, Girişim, Uluslararası Gönüllü Hizmet Koordinasyon Komitesi (CCIVS) ile iş birliği içinde 2008 yılında başlatıldığını bildiren yetkililer, “Toplumsal gelişimin Dünya Mirasının korunmasıyla birlikte yürütülmesinin öneminin vurgulandığı küresel salgın sonrasında, Dünya Mirası Gönüllülerinin (WHV), Dünya Mirasına yönelik çaba ve eylemlerini harekete geçirmesi amacıyla gençlerin ve toplulukların katılımını desteklemesi konusundaki çabaları paha biçilemez. UNESCO Dünya Mirası Eğitimi (WHE) Programı çerçevesinde, bu yıl ‘Dünya Mirasına Yönelik Dayanıklılık ve Yeniden Harekete Geçirme’ başlığı altında yapılacak olan kampanyaya Yozgat ve İzmir illeri dahil olmaya almaya hak kazanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri 2022 Kampanyasına, 29 ülkeden 56 miras alanıyla ilgili 59 proje kabul edilmiştir. Dünya Mirasını koruma, muhafaza etme ve tanıtma ortak amacına yönelik eylemler gerçekleştirmeyi taahhüt eden, 18 ila 30 yaş arası gönüllülerle çalışan 44 kuruluş ilgili kampanyada yer almaktadır.” şeklinde bilgilendirdi.

‘SARIKAYA TANITILIYOR’

ORAN yetkilileri Sarıkaya Roma Hamamı ile ilgili bilgilendirmede bulunarak şu ifadelere yer verdi: “2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı Yozgat Sarıkaya ilçesindedir. Antik Dönemde Aquae Sarvenae ve Basilica Therma diye adlandırılan Sarıkaya, o dönemde de önemli bir kaplıca merkeziydi. Roma Dönemine ait hamamın yalnızca tonozlu mekânına geçişi sağlayan arkat dizileri ile bunun üzerindeki boğa başlı kornet motifli süslemeleri günümüze kadar gelebilmiştir. Yapı Roma Dönemi’nde (M.S 2.yy’da) bölgede bulunan ve Aquae Sarvenae olarak adlandırılan termal kaynağın üzerine inşa edilmiştir. Roma mimarisinin Anadolu’da korunmuş olan en ünik termal hamam yapısıdır. Hıristiyanlığın bölgede yayılmasından sonra Roma Hamamının kuzey kısmına bir kilise eklenerek ismi bu binaya atfen Basilica Therma olarak değiştirilmiştir. M.S. 451 yılına kadar Basilica Therma bir piskoposluk merkezi olmuştur. Sonraki dönemlerde de insanlar hamamın şifalı kaynaklarından faydalanmıştır.

Günümüzde yapının ana bölümleri olarak batıya dönük bir fasad, bunun önünde büyük termal havuz, cephe gerisinde iç havuz ve bunun doğusunda üçüncü bir havuz göze çarpmaktadır. 30 metre uzunluğundaki cephenin kuzey ve güney uçlarında yarım daire planlı iki havuzcuk mevcuttur. Cephenin arkasında iki taraftan merdivenle inilen ve öndeki büyük havuza kemerler vasıtasıyla doğrudan geçiş yapılan iç havuz bulunmaktadır.”

‘BİLİNİRLİĞİ ARTACAK’

WHV – Bath in Basilica Therma Programı ile Sarıkaya Roma Hamamının uluslararası mecralarda tanıtımını, yerelde ve dünyada bilinirliğinin artırmayı hedeflediklerinin altını çizen yetkililer, “Programa dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’den katılan gönüllüler, hem kültürel miras hakkında bilinç oluşturmak hem de alanda çeşitli çalışmalara ve etkinliklere katılarak görünürlük sağlamak amacıyla Sarıkaya’da buluştu. Yine bu program halen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan yapının kalıcı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için yapılacak olan çalışmalar için de altlık oluşturacaktır. 14 gün sürecek programda aşağıdaki programlarda yer alacaktır. Kültürel Miras Atölyeleri, Kazı Çalışmaları, Film Atölyeleri, Fotoğraf Atölyeleri, Tarihi ve Kültürel Alanlarımızda Bilgilendirmeler ve benzeri faaliyetlere yer verilmiştir.” denildi.

»Sema Nur Koçaker