iKi HECE BiNLERCE ANLAM

Hiç bir özel günü atlamayan Başhekim Kozan, Babalar Gününde babaları unutmadı. Yatarak tedavi gören babaları ziyaret eden Kozan'a ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Elif Tinel eşlik etti. Tedavi gören babalar ile sohbet eden Kozan, babalrın hayatın her anında emeği bulunduğunu belirtti.

Babalar Gününü kutlayan Kozan, " Derdimizi, neşemizi, hüznümüzü, mutluluğumuzu paylaştığımız varlığı ile bize güven ve huzur veren, her daim koruyup kollayan en iyi arkadaşımız olan babalarımızın babalar günü kutlu olsun" dedi.

Haber Merkezi