ihtiyaçlarını karşıladı

Bilal Şahin İlahiyat Fakültesinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, öğretim üyeleri, öğrenciler, Hafız ve Hafizelerin katılımıyla tören düzenlendi.

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde eğitim ve öğretimlerini sürdüren Hafız ve Hafize belgeleri bulunan öğrencileri umreye göndereceğini söyledi.

Şahin, “Cenab-ı Allah’a en yakın olanlar hafızlardır. Rabbim sizleri davet etti. Bende aracıyım. Hafız ve Hafize kardeşlerimin umre ve bütün ihtiyaçlarını tarafımca karşılıyorum. İmkânlarım ölçüsünde mukaddes toprakları görmek isteyen hemşehrilerimi kafile kafile umreye gönderiyorum. Hafız ve Hafize kardeşlerimiz de kutsal topraklara gidecek. Kâbe’yi görmek isteyen kardeşlerimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesinden mutluluk duyuyorum. Rabbim kardeşlerimizin umresini kabul etsin. Güle güle gidip gelsinler ”dedi.

Rektör Yardımcısı ve Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin’in Yozgat’a, Üniversiteye ve öğrencilere çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz, “Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin Bey fakültemizde eğitimlerine devam eden Hafız ve Hafize olan öğrenci kardeşlerimizin kutsal topraklar gitmesine vesile oldu. Öğrencilerimizin umre ve tüm ihtiyaçları Bilal Şahin Bey karşılıyor. Kendisine Üniversitemiz, fakültemiz ve öğrencilerimize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da kendisini eğitim başta olmak üzere hayır işlerine adayan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin’e Yozgat Bozok Üniversitesi ve öğrencilerine sağladığı katkılardan dolayı müteşekkir olduğunu söyledi.

Her zaman ve her koşulda Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ve öğrencilerimizin yanında olan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin Beyin, Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Hafız ve Hafize öğrencilerin kutsal topraklara giderek umre yapmalarına vesile olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının devamında: “Her Müslümanın zihninde umre ve hac vardır. Bu ülkenin yarınları ve geleceği olan, din eğitim başta olmak üzere ilahiyat ve her alanda gelecek nesillere dokunacak başta Hafız ve Hafizelerimiz olmak üzere öğrenci kardeşlerimizin de kutsal topraklarla buluşması çok anlamlı ve değerli. Bir çok insanın hasret duyduğu ama imkânı olmadığı için gidemediği kutsal topraklara öğrencilerimiz de giderek umre farizasını yerine getirecekler. 29 öğrencimizin kutsal topraklara gitmelerine vesile olan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin Bey’e maddi ve manevi desteğinden dolayı teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun. Bugün hem bizlere hem de öğrencilerimize çok anlamlı ve değerli bir gün yaşattı." diye konuştu. »Haber Merkezi