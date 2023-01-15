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İhtiyaçları yerinde görüyor

Çandır Kaymakamı Tugay Cingirt, Cuma günleri köy ziyaretlerini sürdürüyor. 

15 Ocak 2023 Pazar 02:57
İhtiyaçları yerinde görüyor

Ziyaretleri kapsamında gitmiş oldukları köylerde Cuma Namazını kılan Kaymakam Cingirt, köy halkıyla sohbet ediyor.
Ziyaretleri kapsamında bu hafta ilçeye bağlı Kozan köyünü ziyaret eden Cingirt Cuma Namazını köy caminde kıldıktan sonra vatandaşlar ile bir araya geldi. 
Cingirt, vatandaşların sorun, istek, şikâyet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmeleri ve ihtiyaçları yerinde görerek çözüm üretmek amacıyla vatandaş buluşma toplantısı gerçekleştirildi. »Haber Merkezi

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Ihtiyaçları Yerinde Görüyor
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