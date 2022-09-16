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ihtiyaçları karşılıyor

Saraykent ilçesinde, kaymakamlık tarafından kurulan ‘Vefa Bahçesi’ aşevinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
ihtiyaçları karşılıyor

Her gün 180 vatandaşa sıcak yemek temini sağlayan aşevinde yemekler, en taze ürünlerle hazırlanıyor. Kaymakamlık tarafından kurulan ‘Vefa Bahçesi’nden elde edilen organik ürünler, günlük olarak sofralara ulaşıyor.  Aşevinin sebze ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçe merkezinde hazineye ait bir dekar alanı bahçeye dönüştürdüklerini belirten Kaymakam Ali Açıkgöz, burada domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan gibi sebzeleri yetiştirdiklerini ifade etti.
Bahçenin bakımının gönüllü personeller tarafından yapıldığını ve aşevinin sebze maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü vurgulayan Açıkgöz, “Yemeklerden faydalanan vatandaşlarımızın yaş ortalaması 75, en yaşlısı ise 106 yaşında… Vatandaşlarımızın her şeyin en iyisini, en kalitesini ve sağlıklarına en uygun olanı yemelerini istiyoruz. Bu düşünceden hareketle organik ürünlerin yetiştirildiği bir bahçe kurduk. Bugün aşevinde kullanılan ürünleri tamamen buradan elde ediyoruz ve iki aydır bu bahçeden topladığımız ürünler, sofralara yemek olarak ulaşıyor." dedi. »Haber Merkezi 

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Ihtiyaçları Karşılıyor
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