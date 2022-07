Yurt içinde kesimi yapılan kurban etleri bundan sonraki aşamada konserve haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yurt dışında kesimi gerçekleştirilen kurban etleri ise kesim işleminin hemen ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yüzbinlerce insanın sofrasına kurban bereketi taşındı, yüz binlercesine ise bir yıl boyunca ulaştırılmaya devam edilecek.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl da “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganı ile düzenlenen Kızılay Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile Yozgat’ta vekalet standında makbuz, banka hesabı ve diğer bağış kanallarıyla 100 hisse kurban vekaleti alındı.

Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İbiş, yaptığı açıklamada: "Türkiye Kızılay Vekâletle Kurban Dönemi içerisinde bu yıl 100 bin hisse yurtdışı ve 42 bin hisse yurtiçi hisse ile toplamda 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefledi. Yurtiçinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kesilen kurban etlerinden yapılan kıyma ve kuşbaşı konservelerimiz şubelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yurtdışında ise 22 ülkede kesilen kurbanların etleri sıcak et olarak bayram süresi içinde ihtiyaç sahiplerine anında ulaştırılıyor. Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığımız olarak da kurban dönemi içerisinde Şube Başkanlığımızda ve PTT önüne açtığımız vekalet standımızda makbuzla, banka hesabımız ve diğer bağış kanallarımızla 100 hisse kurban vekaleti aldık. Tüm ihtiyaç sahipleri adına kurbanlarını Türk Kızılay'ına emanet eden vekâlet sahiplerimize çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

İhtiyacı olanlara destek olan vekalet sahiplerine teşekkür

Yardım çalışmalarına katkı sağlayarak her dönemde Kızılay’a destek olan hayırseverlerin, kurban vekâleti kampanyasına da büyük teveccühte bulunduğunu dile getiren İbiş, “İhtiyaç sahibi insanların kurban bereketini yaşayabilmesi için Türkiye’nin dört bir tarafından ve yurtdışından kampanyamıza yoğun destek geldi. Emanetlerini aldığımız hayırsever vekâlet sahiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. Kurban gibi hassas bir ibadetin kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve halkımızın duyduğu güvene layık olmak adına üzerimize düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da yerine getirdik. Dayanışma Yılı ilan ettiğimiz bu dönemde de Anadolu insanının hamiyetperverliğini tüm dünyaya gösteriyoruz.” dedi. »Haber Merkezi