Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Öncü ve örnek olan Kurbanda Kızılay Modeli ile milletin kurban ibadetine kolaylık sağlayan Kızılay, 2022 yılı için aldığı kurban vekâletlerinin kesimlerini de Türkiye dahil 22 ülkede tamamladı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Yurt içinde kesimi yapılan kurban etleri bundan sonraki aşamada konserve haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yurt dışında kesimi gerçekleştirilen kurban etleri ise kesim işleminin hemen ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yüzbinlerce insanın sofrasına kurban bereketi taşındı, yüz binlercesine ise bir yıl boyunca ulaştırılmaya devam edilecek.
Geleneksel hale gelen ve bu yıl da “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganı ile düzenlenen Kızılay Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile Yozgat’ta vekalet standında makbuz, banka hesabı ve diğer bağış kanallarıyla 100 hisse kurban vekaleti alındı.
Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İbiş, yaptığı açıklamada: "Türkiye Kızılay Vekâletle Kurban Dönemi içerisinde bu yıl 100 bin hisse yurtdışı ve 42 bin hisse yurtiçi hisse ile toplamda 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefledi. Yurtiçinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kesilen kurban etlerinden yapılan kıyma ve kuşbaşı konservelerimiz şubelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yurtdışında ise 22 ülkede kesilen kurbanların etleri sıcak et olarak bayram süresi içinde ihtiyaç sahiplerine anında ulaştırılıyor.  Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığımız olarak da kurban dönemi içerisinde Şube Başkanlığımızda ve PTT önüne açtığımız vekalet standımızda makbuzla, banka hesabımız ve diğer bağış kanallarımızla 100 hisse kurban vekaleti aldık. Tüm ihtiyaç sahipleri adına kurbanlarını Türk Kızılay'ına emanet eden vekâlet sahiplerimize çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
İhtiyacı olanlara destek olan vekalet sahiplerine teşekkür
Yardım çalışmalarına katkı sağlayarak her dönemde Kızılay’a destek olan hayırseverlerin, kurban vekâleti kampanyasına da büyük teveccühte bulunduğunu dile getiren İbiş, “İhtiyaç sahibi insanların kurban bereketini yaşayabilmesi için Türkiye’nin dört bir tarafından ve yurtdışından kampanyamıza yoğun destek geldi. Emanetlerini aldığımız hayırsever vekâlet sahiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. Kurban gibi hassas bir ibadetin kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve halkımızın duyduğu güvene layık olmak adına üzerimize düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da yerine getirdik. Dayanışma Yılı ilan ettiğimiz bu dönemde de Anadolu insanının hamiyetperverliğini tüm dünyaya gösteriyoruz.” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç Sahiplerine Ulaştırılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Festival başladı
Festival başladı
Büyük konser bugün
Büyük konser bugün
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Şehit kabirlerine ziyaret
Şehit kabirlerine ziyaret
6 ayda 11 kişi öldü
6 ayda 11 kişi öldü
Dadaş Şenliği yapıldı
Dadaş Şenliği yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim