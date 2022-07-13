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ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Avusturya Viyana Uluslararası Demokratlar Birliğince, “Gurbetten Sılaya” projesi doğrultusunda “Bu Kurbanda da Tebessüme Hissedarız” sloganı ile Yozgat’ta 500 küçükbaş hayvanın kesimini yaptırılarak bin 500 ihtiyaç sahibi aileye dağıtımını gerçekleştirildi.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Sorgun pazar yerinde gerçekleştirilen etkinlikte kesilen yaklaşık 500 küçükbaş kurbandan elde edilen etler, poşetlenerek ihtiyaç sahibi aileler dağıtıldı. Daha önce Ramazan Bayramında yetim ve öksüz çocukların ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayan Avusturya Viyana Uluslararası Türk Demokratlar Birliği, bu kez de Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak ailelerin kurban ihtiyacını karşıladı.
Kurban kesimine katılan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Gurbetten Sıla'ya bir tebessüm gönderelim diye bugün itibariyle toplam 460 küçükbaş hayvanı bağışlayan Başkanımız Mahmut Koç’a teşekkür ediyorum. Burada da inşallah yine öksüz ve yetim bin 500 aileye kurbanın etlerini dağıtmış olacağız. Amacımız vatandaşlarımızı memnun edebilmek. Bayram da paylaşmak olan ve rabbime yaklaşma olan Kurban Bayramında, bu vesileyle de fakir ve zengin ayırt edilmeden aynı sofrada buluşturabilmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Yozgat’ta 500 kurban kesimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Avusturya Viyana Türk Demokratlar Birliği Başkanı Mahmut Koç, "Ramazan ayında yetim çocuklarımız için bir program yapmıştık. Yetim gülerse dünya güler isimli. Yine yoksul ailelere yetim ailelere kurban bağışı yapalım dedik. Birlik olarak Yozgat’ta 500 adet kurban bağışı yaptık. Şu anda burada kesilip bin 500 ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Ayrıca arefe gününde de yüz çocuğumuzun kıyafet ihtiyaçlarını giderdik. Mutluyuz. Gurbetten sılaya bir yardımımız olsun, kardeşlik bağlarımız artsın istedik. Yüzlerce aileyi mutlu olarak gördük, biz de mutlu olduk. Bu organizasyonu diğer yıllarda da yapmayı düşünüyoruz. Çok güzel bir duyguydu. Şu anda yaptığımız işin ne kadar güzel bir iş olduğunu gördük. Burada ailelerin sevincini görünce daha da mutlu olduk. Onları sevindirmek ayrı bir duyguydu" şeklinde konuştu.
Fatma Şatır adlı vatandaş, "Kurban kesememiştik, yurt dışındaki kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Rabbim bağışlarını kabul etsin. Bu bayramda çoluk çocuk hep birlikte kurban bize de nasip oldu, çok mutlu olduk" ifadelerine yer verdi.
Mücevher Arslan isimli vatandaş ise, “Sebep olanlardan da kurban kesenlerden de rabbim razı olsun. Biz kurban kesememiştik, maddi durumumuz yoktu. Çok mutlu olduk. Rabbim razı olsun.” dedi. »İHA

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Ihtiyaç Sahipleri Unutulmadı
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