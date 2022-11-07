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“ihmale gelecek bir konu değil”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

07 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
“ihmale gelecek bir konu değil”

Uyuşturucu madde kullanımının Yozgat'ta ve ilçelerinde büyük sorun olduğunu ifade eden İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, valilik ve emniyete çağrıda bulundu.
Başkan Aydoğmuş açıklamasında “Hem gönüllü Yeşilay temsilci hem de Gelecek Partisi İl Başkanı olarak Yozgat Valiliğinin uyuşturucu ile mücadele konusunda ciddi çalışma yapmasını bekliyorum.
Son günlerde sıklıkla gündem olan uyuşturucu madde kullanımını ilimiz Yozgat'ta ve ilçelerinde büyük sorun olarak görüyorum.
‘Bununla ilgili önlem alınıyor, gerekli takipler yapılıyor’ dense de yeteri kadar önlem alınmadığını düşünüyorum. Okul önlerinde, sokaklarda, kuytu yerlerde özellikle MET ANFETAMİN uyuşturucu maddenin satıldığı, kullanım yaşının 13 yaşa düştüğü iddia ediliyor. Ailelerin bu konuda çok muzdarip olduğu bilinen bir gerçek. 
Hem gönüllü Yeşilay temsilcisi olarak hem de Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı olarak uyuşturucu madde kullanım yaşının 13 yaşa düştüğü MET ANFETAMİN uyuşturucu madde konusunda Yozgat Valiliğini, Yozgat Emniyetini sıkı takibe davet ediyorum. 
Lütfen bu konuları göz ardı etmeyin, cadde ve sokaklarda kim satıyor, uyuşturucu trafiği Yozgat'ta nasıl işliyor, uyuşturucu maddeyi Yozgat’a getirip sattığı iddia edilen kişileri lütfen sıkı takip edin. Bu ihmale gelecek bir konu değil, Yozgatlı gençleri, yavruları bu illetten uzak tutalım.” ifadelerine yer verdi. 
»Haber Merkezi

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Ihmale Gelecek Bir Konu Değil
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