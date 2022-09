İHİYACA GÖRE HİZMET

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, altyapıda olduğu kadar üstyapıda da önemli yatırımlara imza atıyor. Sorgun’un 14 mahallesinin tamamında konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlamak için belirlenen plan doğrultusunda çalışmaların sürdüğüne değinen Belediye Başkanı Ekinci, 3,5 yılda 642 bin 798 metrekare asfalt seriminin yapıldığını işaret etti.

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, altyapıda yaptığı devrim gibi çalışmalarına üstyapıyı da dahil ediyor. Sürekli gelişen ve genişleyen Sorgun’da yenilenen yolların yanında birçok mahallede imara uygun yol açma ve yeni yol yapımları devam ediyor. İlçenin en önemli altyapı sorununu çözüme kavuşturan Başkan Ekinci, ilçe genelinde güvenli bir ulaşım ağı kurmak için şehrin birçok noktasında asfalt ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sorgun’un İç Anadolu Bölgesinde parlayan bir yıldız olduğunu belirten Başkan Ekinci, altyapı ve üstyapı konusunda yaptığı açıklamada; “İlçemiz hızla büyüyen ve gelişen kentler arasında yer alması sebebiyle ihtiyaçları da sürekli değişkenlik göstermektedir. Altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı bu değişkenliğe ve teknolojik gelişmelere göre revize ediyor, sürekli yeniliyoruz. Altyapı ve üstyapı yatırımları iki farklı konu ancak birbiriyle ilintili birbirinden bağımsız düşünemiyoruz. Altyapısı tamamlanmamış cadde ve sokaklara yatırım yapmak yerine altyapısı tamamen yenilenen bölgeleri tercih ediyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda ve yaptığımız her projede şehrimizde kalıcı hizmet ve eser bırakmak var. Bu hizmet politikamızı altyapı olduğu kadar üstyapı çalışmalarına da yansıtıyoruz” dedi.

2022 yılı asfalt sezonunda 14 mahallenin tamamını kapsayan ulaşım ağı planında en yoğun kullanılan güzergâhlarda asfalt serimin yapıldığının altını çizerek belediyenin yürüttüğü çalışmalarda tüm birimlerin eş zamanlı ve eksiksiz çalıştığını dile getiren Başkan Ekinci, “İlçemizin hemen hemen her mahallesinde belediyemizin çalışmalarını görmek mümkün. Birçok mahallemizde altyapı sıkıntısını giderdik. 2022 yılı itibariyle de Karşıyaka, Aydınlıkevler, Güzelyurt, Bedirbaba, Yazlak, Bahçelievler, Çay, Agahefendi, Yeşilöz, Ahmetefendi, Osmançavuş Mahallelerimizde önemli yol çalışmaları ve asfalt serimi yaptık. İçerisinde bulunduğumuz hava ve iklim şartlarına baktığımızda asfalt serimi için en uygun zaman dilimi olan yaz dönemini çok verimli geçiriyoruz. Ekiplerimiz, ulaşım noktasında herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bizlerde çalışmaları adım adım takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, asfalt serimin her yıl artarak devam ettiği ve 3,5 yılda 642 bin 798 metrekare asfalt seriminin yapıldığını sözlerine ekledi. »Haber Merkezi