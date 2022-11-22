İHH atamaları tamamlanacak

Sorgun, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerini ziyaret eden Bölge Sorumlusu Halit Develioğlu, ilçe başkanları ile bir araya gelerek sohbet edip yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Sorgun İlçe Başkanı Hüseyin Nafiz ve teşkilatına ve Sarıkaya ilçe başkanı Gazi Vural’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Develioğlu, aralık ayının son haftasına kadar Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde Genç İHH başkanları atamalarının tamamlanmış olacağını vurguladı. Develioğlu ayrıca Boğazlıyan için de Salih Ulusoy ile bir araya gelerek istişarede bulunduğunu ifade etti. »Haber Merkezi