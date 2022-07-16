‘ihanet onların vatan bizimdir’

Yalçın yayımlamış olduğu mesajında; “15 Temmuz gecesi devletine, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmak için canını hiçe sayarak tankların, silahların, mermilerin önüne kendini siper eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına tekrardan başsağlığı diliyorum. Bizler, Türk milletinin vatanı uğruna neler yapabileceğini gösteren bu anlamlı direnişin mimarlarından başta Ömer Halis Demir’in ve bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan şehitlerimiz ve gazilerimizin omuzlarında yükselen aziz vatanımızı gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. ‘’Gün Milli iradeye sahip çıkma günüdür’ diyerek 15 Temmuz gecesi yüreğindeki vatan aşkı ile darbenin ilk dakikalarından itibaren terör örgütü FETÖ’ye karşı tek ses, tek yürek olarak meydanları darbecilere teslim etmeyip hainlere fırsat tanımayan tüm vatandaşlarımıza minnettarız. Rabbim vatanımıza, milletimize, birliğimize, dirliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi