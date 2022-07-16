Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

‘ihanet onların vatan bizimdir’

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
‘ihanet onların vatan bizimdir’

Yalçın yayımlamış olduğu mesajında; “15 Temmuz gecesi devletine, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmak için canını hiçe sayarak tankların, silahların, mermilerin önüne kendini siper eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına tekrardan başsağlığı diliyorum. Bizler, Türk milletinin vatanı uğruna neler yapabileceğini gösteren bu anlamlı direnişin mimarlarından başta Ömer Halis Demir’in ve bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan şehitlerimiz ve gazilerimizin omuzlarında yükselen aziz vatanımızı gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. ‘’Gün Milli iradeye sahip çıkma günüdür’ diyerek 15 Temmuz gecesi yüreğindeki vatan aşkı ile darbenin ilk dakikalarından itibaren terör örgütü FETÖ’ye karşı tek ses, tek yürek olarak meydanları darbecilere teslim etmeyip hainlere fırsat tanımayan tüm vatandaşlarımıza minnettarız. Rabbim vatanımıza, milletimize, birliğimize, dirliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ihanet Onların Vatan Bizimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Festival başladı
Festival başladı
Büyük konser bugün
Büyük konser bugün
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Şehit kabirlerine ziyaret
Şehit kabirlerine ziyaret
6 ayda 11 kişi öldü
6 ayda 11 kişi öldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim