ihaleler gerçekleşti

İhale ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Celal Köse, “Yozgat Belediyemiz olarak 10 adet arsa, 10 adet iş yeri, 2 adet mesken ihalesini mülkiyetli listemizde olan yerlerin satışını gerçekleştireceğiz. Belediyeler sadece İller bankası ile yönetilmiyor. Belediyeler kendi kaynağını oluşturmakta zorunda. Yozgat’ımız için arkadaşlarımız çalışıyorlar, yeni arsalar üretiyorlar. Şimdi ihale yapacağımız yerlerin alıcılarını çağırıp burada ihaleleri sırayla gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

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