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İhaleler canlı yayında

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan ihaleler canlı yayında yayınlanıyor.

14 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
İhaleler canlı yayında

Yapılan tüm ihalelerin canlı yayında yapıldığını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, tüm şeffaflığı ile ihalelerin yapıldığını ifade etti.  Yozgat Belediyesi, yapılan tüm ihaleleri canlı yayında gerçekleştirdi. Yaptığı birçok çalışma ile dikkat çeken Yozgat Belediyesi, yine önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Yozgat Belediyesi il genelinde yapılacak olan ihalelerini canlı yayında gerçekleştiriyor. 
İhalelerin canlı yayınla vatandaşların denetiminde yapıldığını hatırlatan Başkan Köse, "Bu hizmetler, belediyemizin açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlikte en üst seviyeye geldiğini göstermektedir" dedi.
İhalelerin canlı yayınla hemşehrilerinin denetimine sunduklarını belirten Köse, “Hemşehrilerimizin bize duyduğu bu güvenle yolumuza yolculuğumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Köse, “Bundan sonraki süreçte de ihalelerimizi en güzel şekilde canlı yayınla vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra da açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde uygulamalarımız çeşitlenecek, kapsamları genişleyecek, zenginleşecek ve bu şekilde yolumuza, yolculuğumuza devam edeceğiz. Biz birlikte yönetimi, biz açık şeffaf olmayı, biz adil olmayı, biz her şart altında dürüst olmayı, kendimiz için en önemli yönetim ilkesi saydık ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" dedi. 
»Haber Merkezi
 

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İhaleler Canlı Yayında
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