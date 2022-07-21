ihale yapıldı

Başer, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programı kapsamında Sorgun ilçesine 24 derslikli Yeşilyurt İlkokulunun ihalesi yapıldığını belirtti.

Başer, “Herşey geleceğimizin teminatı yavrularımız için. Güçlü Türkiye hedefiyle çıkılan kutlu yolda amaçlarının geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin; kendisine, ülkesine, milletine ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Bu anlamda eğitim, geleceğimizin yapı taşıdır. Sorgun ilçesine kazandırılan 24 derslikli Yeşilyurt İlkokulu Yozgat’ımıza ve Sorgun ilçemize hayırlı olsun” dedi. »Haber Merkezi