ihale yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde daha önce doğalgaz boru hattı çekilen Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde sanayi parsellerine verilmek üzere doğalgaz altyapı yapım işi ihalesini gerçekleştirildi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, 2020'de tescillenen OSB'de savunma sanayi başta olmak üzere gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj, otomasyon ve makine sanayi alanlarında üretim yapılacağını söyledi.

Coşar, "Bu organize sanayi bölgesi sadece Boğazlıyan'ın değil, çevredeki 5 ilçenin organize sanayi bölgesidir. Burası, Boğazlıyan ve çevremizdeki ilçelerimizin kalkınmasına, ülke ekonomisine çok büyük katkı sunacak. OSB'nin kurulmasında başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize, bölgemize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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