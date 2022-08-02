ihale tarihi belirlendi

104 konuttan oluşacak olan Yozgat Şefaatli İnceşehir TOKİ projesinin yeni ihale tarihi 18 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

Uygun fiyatlı konut üretimi yapan TOKİ imzası taşıyan Yozgat İnceşehir TOKİ projesinin ihalesi 18 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:00'de yapılacak. Yozgat İnceşehir TOKİ ihalesi e-ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Yozgat İnceşehir TOKİ Evleri 2022 projesi için çalışmalara ihale gerçekleştirilip sonuçlandıktan sonra başlanacak. 104 konuttan oluşacak olan TOKİ Yozgat Şefaatli İnceşehir 2022 projesi kapsamında 1 adet dükkân, altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılacak.

Konut teslim süresinin ise yer tesliminden itibaren 450 takvim günü olduğu bildirildi. »Haber Merkezi