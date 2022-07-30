ihale gerçekleştirildi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, ”Her şey yarınlarımızı emanet edeceğimiz bir yavrularımız için” dedi.

Milletvekili Başer, “ Eğitim en büyük önceliğimiz. Her şey yarınlarımızı emanet edeceğimiz bir yavrularımız için. Sorgun ilçemizde yapacağımız 32 derslikli Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binası yapım ihalesi gerçekleştirildi. Sorgunumuza ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi