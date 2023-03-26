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İftarda buluştular

Sarıkaya İlçe Milli eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve İlçe Müftüsü Zühtü Elveren, ilk iftarda depremden etkilenerek ilçeye gelen ve yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldiler. 

26 Mart 2023 Pazar 02:30
İftarda buluştular

Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan misafirler ve okul öğrencilerinin, katıldı iftar programında sohbetler ve dualar edildi.  
Birlik ve beraberlik içinde olduklarının altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Misafirlerimizle ve öğrencilerimizle yapılan iftarın ardından gerçekleştirilen sohbette İlçe Müftümüz Zühtü, Ramazan ayının önemi hakkında konuklarımıza bilgi aktarımında bulundu. İftar programının ardından emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 25.03.2023 17:34
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Iftarda Buluştular
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