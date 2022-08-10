iftar programı düzenlendi

Yavuhasan İlkokulu’nda düzenlenen iftar programına Kaymakam Yunus Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ve vatandaşlar katılım sağladı. Kaymakam Polat, tutulan oruçların kabul olması Muharrem Ayı ve Aşure Günü’nün ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ise; “Kaymakamımız Sayın Yunus Polat uhdesinde Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldık. Tutulan oruçlar kabul ola, hayırlar feth ola, şerler def ola. Birliğimiz daim ola, ülkemize tuzak kuran hainler kahrola. Şehitlerimizin şefaati üzerimize ola. Devletimiz baki, milletimiz var ola” dedi. »Haber Merkezi

