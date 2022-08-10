Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.785,16
ALTIN
1.034,18
DOLAR
17,92
STERLİN
21,72
EURO
18,35

iftar programı düzenlendi

Kadışehri Kaymakamlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
iftar programı düzenlendi

Yavuhasan İlkokulu’nda düzenlenen iftar programına Kaymakam Yunus Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ve vatandaşlar katılım sağladı. Kaymakam Polat, tutulan oruçların kabul olması Muharrem Ayı ve Aşure Günü’nün ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ise; “Kaymakamımız Sayın Yunus Polat uhdesinde Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldık. Tutulan oruçlar kabul ola, hayırlar feth ola, şerler def ola. Birliğimiz daim ola, ülkemize tuzak kuran hainler kahrola. Şehitlerimizin şefaati üzerimize ola. Devletimiz baki, milletimiz var ola” dedi. »Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Iftar Programı Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gruplar belirlendi
Gruplar belirlendi
Derneğe ziyaret
Derneğe ziyaret
Mülakata gelinliğiyle katıldı
Mülakata gelinliğiyle katıldı
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Pazarı gezdi
Pazarı gezdi
Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar
Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim