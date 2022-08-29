Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.146,10
ALTIN
1.014,27
DOLAR
18,18
STERLİN
21,26
EURO
18,08

iddialar yalanlandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 02:29
iddialar yalanlandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"13 Ağustos 2022'de müşteki E.B.M. ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu zanlı B.G.B'nin müşteki ve halasını bıçaklamasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B. hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış, tutuklanması istemiyle 14 Ağustos 2022'de çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
Yozgat'ta 13 Ağustos'ta B.G.B. (34), Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda tartıştığı eski eşi bir çocuk annesi E.B.M. (21) ve halası H.D'yi (53) bıçakla yaralamıştı. Gözaltına alınan B.G.B. tutuklanmıştı. »AA

Anahtar Kelimeler:
Iddialar Yalanlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Aydıncık’ta toplu açılış
Aydıncık’ta toplu açılış
Sonuçlar güzel
Sonuçlar güzel
Millet bahçesine ziyaret
Millet bahçesine ziyaret
Başkan Akay Boğazlıyan’da
Başkan Akay Boğazlıyan’da
Başer’den ziyaret
Başer’den ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim