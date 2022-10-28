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“içtenlikle kutluyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, 29 Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
“içtenlikle kutluyorum”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramın ı kutlayan Başkan Irgatoğlu, kutlama mesajında; “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere fikri hür, vicdanı hür nesiller sayesinde Cumhuriyetimizin 99. yılını geride bırakmış bulunmaktayız. Türk milleti destansı İstiklal Savaşıyla tarihinin rotasını değiştirmiş, bölgesel ve küresel dengeleri baştan ayağa sallamış ve sarsmıştır. Türksüz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevap Türkiye Cumhuriyetinin ilanıyla verilmiştir. Ne mutlu bizlere ki, tarihin hiçbir döneminde savaşlar, ayak oyunları, karanlık senaryolar milletimizin önünü kesememiş inançlarından ve ülkülerinden koparamamıştır. Millet yaşadıkça, bölünmez bütünlüğü korundukça her türlü mihnet ve zahmetin sonuçsuz kalacağı, saldırıların da hükümsüz bırakılacağı böylelikle gösterilmiştir. Büyük milletimiz 29 Ekim 1923 tarihinde, kutlu mazisinin en önemli stratejik silkinişlerinden birini yapmış, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini azim ve cesaretle ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti; şehit kanıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz fedakârlıklarla vücut bulmuş ve sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum. Muazzam mücadelelerle fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurucu kahramanları saygı ve minnetle yâd ediyorum. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Hepsinin ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi. »Haber Merkezi
 

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Içtenlikle Kutluyorum
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