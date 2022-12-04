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ibadete açıldı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Çandır ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Şerife Hatun (Biçen) Camii’nin açılışına katılım sağladı.

04 Aralık 2022 Pazar 02:46
ibadete açıldı


Hacı Şerife Hatun (Biçen) Camii,  Çandırlı hayırsever merhum İsmail Biçen’in vasiyeti üzerine oğlu Süleyman Biçen ve torunu Selman Biçen tarafından yaptırıldı. Çandır Kaymakamı Tugay Cingirt, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Kayseri Felahiye İlçe Kaymakamı Fatih Ayaz, İlçe dışından gelen misafirler ve Çandırlı vatandaşların katılımı ile Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Ali Gülden’in yapmış olduğu dua ile cami ibadete açıldı. Caminin ibadete açılışını yapan Gülden, “Hizmete açılan caminin Çandır İlçemize hayırlı olsun. Bu güzel caminin yapımında emeği bulunan herkese teşekkürler.” dedi. »Haber Merkezi  

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Ibadete Açıldı
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