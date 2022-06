İbadet bilinci anlatıldı

Yozgat Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliği ile hazırlanan programda İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner tarafından ‘İbadet Bilinci ve Hac İbadeti’ konusu hakkında bilgi verildi. Eski Askerlik Şubesinde düzenlenen programda Uzuner, ibadetin önemine değindi.

İbadet, kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimlerine denildiğini vurgulayan Uzuner, “Geniş anlamda Mü’minin bütün hayatını Allah’ın arzu ettiği şekilde tanzim etmesidir. İbadet ve kulluk, “Allah’a gönülden yönelmek, iyi ve güzel bir niyetle, Onun rızası için salih amel işlemek, emir ve yasaklarına uyarak itaat etmek ve imanı, güzel söz ve davranışlara dönüştürmektir. Diğer bir ifadeyle ibadet hayatın bütününü kuşatan bir kulluk göstergesidir. Bu itibarla Allah’a ibadet ve kulluk, dinen belirli şartlara ve vakitlere bağlı olan bazı özel ibadetleri kapsadığı gibi kişiye Allah katında değer ve sevap kazandırıcı her türlü güzel söz ve salih amelleri de kapsamaktadır. İslam’ın şartlarından olan namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek mutlaka yapılması gerekli birer ibadet olduğu gibi başta anne, baba ve aile fertleri olmak üzere eş, dost, komşu ve akrabalara karşı görev ve sorumlulukları yerine getirmek, hasta, yaşlı, ihtiyaç sahibi ve engelli kimselere maddi ve manevi yardımcı olmak birer ibadettir. İnsanlara güzel söz söylemek, güler yüzle yaklaşmak, selam vermek, kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmek, insanlar arasında adaletle hüküm vermek, kazancı helâl yollardan temin etmek, İslami prensiplere uygun olarak ticaret yapmak hatta her çeşit haram ve günahtan uzak durmak yine başlı başına birer ibadettir. İnsanın yaratılış gayesi ibadettir. İnsan ibadet ile beraber Allah katında değer kazanır” dedi.

‘ALLAH RIZA İÇİN YAP’

İbadetler Allah rızası için yapıldığının altını çizen Uzuner, ”Allah’tan başkası adına ibadet yapılamayacağı gibi, Allah rızası dışında başka bir amaçla da ibadet yapılamaz. Allah rızası için yapılan ibadetlerin maddi ve manevi hayatımız üzerinde çok olumlu etkileri vardır. İbadetlerimiz, imanımızın olgunlaşmasını, ruhlarımızın yücelmesini, kalplerimizde Allah sevgisinin yerleşip yeşermesini sağlar. Bizleri kötü düşüncelerden, her türlü zararlı alışkanlıklardan, günahlardan, yanlış söz ve davranışlardan uzaklaştırıp ahlaki güzelliğe kavuşturur. Kalplerimizi çeşitli sıkıntılardan, üzüntülerden ve stresten korur. Gönüllerimize huzur ve mutluluk verir. Aşırı duygu ve eğilimlerimizi frenleyerek, hayatımıza düzen ve ahenk getirir. Ruhlarımızın gıdası, gönüllerimizin huzur ve mutluluğu, maddi ve manevi sıkıntılarımızın ilacı, Yüce Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetlerin şükrü olan ibadetlerimizi yerine getirelim. Namazlarımızla, oruçlarımızla, diğer mali infaklarımızla, kardeşlik duygularımızı geliştirmekle, dostluk ve kardeşliğimizi artırmakla, bunlara vesile olacak, bizleri Allah’a yaklaştıracak güzel amellere daha bir ağırlık verelim. Sünnetleri ifada gevşeklik göstermeyelim. İbadetlerimizi özellikle çoluk çocuğumuzla beraber eda edelim” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi