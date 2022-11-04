iade-i ziyaret

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. »Haber Merkezi
04 Kasım 2022 Cuma 02:11
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a iade-i ziyarette bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. »Haber Merkezi