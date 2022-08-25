iade-i ziyaret

Milletvekili Ataş’ın ziyaretinde Kayseri Yozgatlılar Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Ersan Dağdeviren, Yusuf Korkmazyürek ve Yenifakılılar Dernek Başkanı Cengaver Dağ’da yer aldı.

Ziyarette konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yönetim kurulu üyelerinin mecliste kendilerini ziyaretinin ardından gecikmişte olsa iade-i ziyarette bulunduğunu belirterek, “Yaklaşık 1 buçuk aydır Kayseri’de vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Kayseri’nin sorunlarını ülkemizin sorunlarını masaya yatırarak Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ile bilgi alış verişinde bulunmak istedik. Siz hiç kimseyi seçmeden tarafsız ve ilkeli yayınlar yapıyorsunuz.. Üzerinize yüklenen görevleri güzel bir şekilde yürütüyorsunuz. İnşallah huzur içerisinde dana güzel faaliyetlere imza atarsınız. Çalışmalarınızı da takip ediyoruz” dedi.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler 2021 tarihinde seçilmiş yönetim kurulu olarak bu güne kadar faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. STK’lar ülkemizin en önemli unsurlarındandır. Bizde Kayseri’de faaliyet gösteren en büyük STK’lardan birisiyiz. Kayseri yaşayan Yozgatlıların temsilcisi olmak bizler için gurur verici. Faaliyetlerimizde hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm olmaya gayreti ediyoruz. Özellikle öğrencilerimizin yurt ve burs konularına eğiliyoruz. Bununla birlikte Kayseri’de iş dünyası ile toplantılar düzenleyerek ekonomiye katkı koymaya çalışıyoruz. Bu çerçevede faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bizleri ziyaretinizden dolayı şahsım ve yönetim kurum adına tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu. »Haber Merkezi