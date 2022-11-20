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Hz. Peygamberi yeniden düşünmek

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ''Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek'' adlı konferans düzenlenecek.

20 Kasım 2022 Pazar 02:11
Hz. Peygamberi yeniden düşünmek

Belediye Konferans Salonunda 20 Kasım (Bugün) saat 19.00’da gerçekleşecek programda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Eğitimci - Yazar Doçent Dr. Yasin Pişgin konuşmacı olarak katılacak. 
Konu ile ilgili Akdağmadeni Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Eğitimci - Yazar Doç. Dr. Yasin PİŞGİN Hocamızın konuşmacı olarak katılacağı ‘Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek’ konulu konferansımıza tüm halkımız davetlidir.” denildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek
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