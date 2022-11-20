Belediye Konferans Salonunda 20 Kasım (Bugün) saat 19.00’da gerçekleşecek programda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Eğitimci - Yazar Doçent Dr. Yasin Pişgin konuşmacı olarak katılacak.
Konu ile ilgili Akdağmadeni Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Eğitimci - Yazar Doç. Dr. Yasin PİŞGİN Hocamızın konuşmacı olarak katılacağı ‘Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek’ konulu konferansımıza tüm halkımız davetlidir.” denildi. »Haber Merkezi
Belediye Konferans Salonunda 20 Kasım (Bugün) saat 19.00’da gerçekleşecek programda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Eğitimci - Yazar Doçent Dr. Yasin Pişgin konuşmacı olarak katılacak.