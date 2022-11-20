Belediye Konferans Salonunda 20 Kasım (Bugün) saat 19.00’da gerçekleşecek programda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Eğitimci - Yazar Doçent Dr. Yasin Pişgin konuşmacı olarak katılacak.

Konu ile ilgili Akdağmadeni Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Eğitimci - Yazar Doç. Dr. Yasin PİŞGİN Hocamızın konuşmacı olarak katılacağı ‘Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek’ konulu konferansımıza tüm halkımız davetlidir.” denildi. »Haber Merkezi