Huzurevine anlamlı ziyaret

Huzurevi sakinleriyle bol bol sohbet edip, babalar gününü kutlayan Vali Polat; büyüklere sağlık, mutluluk ve uzun ömür temennisinde bulundu. Polat, günün anısına huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim etti. Huzurevinde kalan babaların özel gününü kutlayan Polat, " Bir devletin ve milletin büyüklüğü yaşlılarına, anne ve babalarına gösterdiği değerle ölçülür. Bizim inancımızın, kadim kültürümüzün ve devlet geleneğimizin temelinde de sizlere hürmet etmek, sahip çıkmak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak vardır. Bu vesile ile vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal eden gazilerimizi şükranla yad ediyor, Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, şehitlerimizin muhterem babaları ve kahraman gazilerimizin Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum” dedi.

Haber Merkezi