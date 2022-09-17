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Huzur park tamamlanıyor

İlçenin en büyük mahallelerinden birisi olmasına rağmen park ve yeşil alanı bulunmayan Emek Mahallesi'ne düzenli ve donanımlı bir yeşil alan kazandırmak için çalışmalar başladı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Huzur park tamamlanıyor

Vatandaşlarında sık sık dile getirdiği mahalle parkının yapımı için öncelikle istimlak çalışmaları tamamladı. Yapımına başlanan park ile ilgi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Toplamda 2 bin 500 metrekare açık alanı bulunan park içesinde çocuk oyun alanları, ailelerin çocukları eğlenirken dinlenip zaman geçireceği kameriyeler, peyzaj düzenlemeleri ve araç otoparkı bulunuyor. Çalışmalarımızı yakından takip ederek Emek Mahallesi'ne düzenli ve donanımlı bir yeşil alan kazandırmak için çalışmalar başladık. Vatandaşlarımızın talepleri ve değerlendirmelerimiz sonucunda Emek Mahallemizin büyük bir eksikliği olan mahalle parkının yapımı için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Öncelikle bölgede en uygun yeri tespit edip istimlak çalışmasını tamamladık. Yapımına hızlı bir şekilde devam ettiğimiz ve ismini vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde zaman geçireceğini düşündüğümüz için 'Huzur Park' koyduğumuz projemiz tamamlandığında Emek Mahallesi'ne yakışır bir parkı bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır. Emek Mahallesi'ne hayırlı olsun'' dedi. »Haber Merkezi

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Huzur Park Tamamlanıyor
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