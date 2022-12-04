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‘HUZUR PARK’

Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından park yapım çalışmaları devam ediyor.

04 Aralık 2022 Pazar 02:48
‘HUZUR PARK’


İlçenin en büyük mahallelerinden biri olmasına rağmen sosyal alanları yetersiz olan Emek Mahallesi'ne düzenli ve donanımlı bir yeşil alan kazandırmak için belediye tarafından başlatılan çalışmalar tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.
Belediye tarafından Emek Mahallesine kazandırılan Huzur Park için öncelikle bölgede şahıslara ait olan 5 arsanın kamulaştırmasını yapıldı. Daha sonra ise mahallede yaşayan vatandaşların uzun yıllardır istediği parkın yapımı başladı. 
Toplamda parkta 2 bin 500 metrekare açık alanın bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Parkımızı mahalle sakinlerinin bir araya gelip oturup sohbet edebileceği, güvenli ortamda oyun oynayan çocuklarını takip edebilecekleri bir yaşam alanına dönüştürdük. Park içerisinde çocuk oyun alanları, kameriyeler, peyzaj düzenlemeleri ve araç otoparkı bulunuyor. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır. Emek Mahallesi'ne ‘Huzur Park’ hayırlı olsun.” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
HUZUR PARK
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