'HUZUR EVLERİNE İHTİYAÇ VAR'

İdari büro ve bakım personellerinin alındığını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, hafta içerisinde hasta kabulüne başlanacağını söyledi.

İdari kadro için kendi içlerinden görevlendirme yaptıklarını fakat bakım personeli, temizlik personeli ve güvenlik gibi hizmet yürütecek kişilerin ise Kamu Personeli Seçme ve Seçilme (KPSS) sınavı ile alındığından bahseden İl Müdürü Neşeli, "Sorgunda 82 kapasiteli huzur evi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezini açtık. İdari büro ve bakım personellerini aldık. İdari kadrodakilerini biz kendi içimizden görevlendirdik. Ama bakım personeli, temizlik personeli ve güvenlik gibi hizmet yürüten arkadaşlarımız ise sadece ve sadece Kamu Personeli Seçme ve Seçilme (KPSS) sınavı ile alındı. Buda Ankara merkezli bakanlığımız ilan ve duyuruları açtı. Başvuruları ÖSYM aldı. Puan üstünlüğüne göre personelimiz atandı. Bugün itibari ile 24 bakım elemanımız var. Bu arkadaşlarımız oryantasyon sürecinde. Bu kuruluş özellikle bakanlığımız bakım hizmetinin nitelikli yürütülebilmesi için hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni ve meslek yüksekokullarının bakım hizmetlerinden mezun olanları aldı. Bu arkadaşlarımız en azından yaşlıyı tanıyarak hastalıkları veya farklı durumlarını iyi gözlemleyerek takibini yaparak öz bakımlarını da gerçekleştirecekler. Bu alım yöntemi bizim kalitemizi mutlaka artıracaktır." dedi.

TÜM TÜRKİYE’NİN KURULUŞU

Hasta kabulüne başlandığında Yozgatlıların öncelikli olarak alınacağını söyleyen Neşeli, "Hafta itibari ile hasta kabulüne başlayacağız. Şehrimizde bekleyen, kuruluşlarımızda geçici olarak misafir olarak aldığımız kişileri ve ihtiyaç duyan tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi öncelikte alacağız. Ama sosyal hizmet kuruluşları o ilin kuruluşları değildir. Tüm Türkiye’nin kuruluşlarıdır. Bunlarda açıldıktan sonra Türkiye’nin genelinden hasta kabulünü yapacak. Ama 40 kişisi normal huzur evi, sağlıklı birey olacak. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 42 kişisi ise öz bakımlarını yapamayanlar, bakıma muhtaç olanlar sağlık raporları ile tam bağımlı olan bireyler olarak da alımını yapacağız. Kuruluşumuz hem ilimize bir katkı sağlayacak. Çünkü, artık çekirdek aile olması, eşlerin de çalışıyor olması, yaşlıların bakıma muhtaç bireylerinin özellikle evde yalnız bırakılmasının çeşitli riskleri bu kuruluşların önemini artırmaktadır. Bizler farklı planlamalar da yapıyoruz, farklı ilçelerimize açma planlamaları da yapıyoruz. Çünkü, yaşlanan bir nüfus ve çalışan bir nüfus var. O yüzden bu kuruluşların sayısının ve kapasitesinin artması gerekiyor. İnşallah herkesin sağlıklı mutlu bir şekilde aile bireyleri ile birlikte yaşamasını istiyoruz. Ama sosyal hizmetin bugüne kadar ki en büyük atılımlarından bir tanesi son 20 yılda yaşlı bakım hizmetlerinin artması. İhtiyaç dedik ya, çocukları var iş nedeni ile yanlarından ayrılıyor gidiyor. Yalnız kalıyor. Sosyal çevresinden ayrılamıyor ve bu noktada bazen oluyor ki bakıma muhtaç duruma düşüyor. Orada da profesyonel bir bakıma ihtiyaç var. Birçok ailenin bakım hizmetini yerine getiremediğini, çeşitli ruhsal sosyal problemler yaşadığını yalnız kaldığını ve bakımını yapamadığını görüyoruz. O zaman da bu işleri en iyi şekilde yapmak için bize yani sosyal hizmetlere görev düşüyor." diye konuştu.

'10 YIL PLANLAMASI YAPILDI'

Gelecek 20 yıl için planlama yaptıklarını anlatan Neşeli, "Sorgun’a açtığımız takdirde yaklaşık olarak 10 yıl planlaması yapıldı. Bir ilçemizde belirli bir aşamadayız. Oraya da yaklaşık olarak 60 kişilik bir kapasite ile açtığımız takdirde 200 kapasitesine ulaşacağız. Bu da yaşlı kapasitesi olarak çok büyük bir sayı. Özel sektör olarak da büyüyecek bir alan. Engelli alanında bakıyorsunuz kapasite olarak özel sektör ciddi sayılarla engellilere hizmet veriyor. Tabi ki kamunun yanında inanıyorum ki gelecek 10 yılda da özel huzur evleri de açılacaktır. Çünkü ihtiyaç. Özel sektörü de bu noktada yatırım yapmaya teşvik ediyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

»Sema Nur Koçaker

»Selma Şahin

