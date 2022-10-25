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Hürkuş ve Gökbey

Hürkuş ve Gökbey Müzikali, Yozgat’ta öğrencilerle buluştu.

25 Ekim 2022 Salı 02:26
Hürkuş ve Gökbey


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından, çocukların ve gençlerin havacılık ve uzay hakkında farkındalıklarını arttırmak, özgün hava araçlarımızı tanımalarını sağlamak ve mühendislik mesleğinin hayallerinde yer almasını  tesis etmek amacıyla, 6-8 yaş grubu öğrencilere yönelik olarak Hürkuş ve Gökbey Müzikalini gerçekleştirildi.
İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen müzikale öğrencilerden yoğun talep oldu.
800 birinci sınıf öğrencisi müzikalde hem eğlendi hem de havacılık ve uzak sanayi hakkında bilgi edindi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hürkuş Ve Gökbey
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