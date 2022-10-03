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Hurdadan bıçak

Yozgat’ta elektrik teknisyeni Abdullah Özkan, hurdalıktan topladığı karbon çeliği, yağ çeliği ve kamyon makası gibi atık malzemeleri bıçağa çeviriyor.

03 Ekim 2022 Pazartesi 02:18
Hurdadan bıçak


Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde bir hidroelektrik santralinde teknisyen olarak çalışan 36 yaşındaki Abdullah Özkan, iş yerinin bahçesine kendi imkanlarıyla kurduğu 3 metrekarelik atölyede, hobi amaçlı bıçak imal ediyor. İş çıkışı boş durmak yerine vaktini atölyede geçiren Özkan, hurda malzemeleri ateşte tava getirip farklı çeşit ve boylarda bıçak üretiyor. 3 yıl önce sosyal medyada izlediği videolardan ilham alan ve bıçak yapımını öğrenen Özkan, üretime katma değer sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor.
Kişiye özel sipariş alarak bütçesine katkı sağlayan Özkan’ın el yapımı bıçakları da ilçe halkının ilgisini çekiyor.
“HURDA MALZEMELERİ 
BIÇAĞA DÖNÜŞTÜRÜYORUM”
İşten arta kalan zamanını değerlendirmek için bıçak imalatına girdiğini söyleyen Özkan, “3 yıl önce sosyal medyadan videolar izleyerek bıçak yapmaya başladım. İlk başlarda kendimi denemek için normal demirden yaptım ve oldu. Zamanla kendimi geliştirerek hurdacılardan aldığım kamyon makası, karbon çelik ve yağ çeliği gibi malzemeleri işleyip döverek kullanılabilir güçlü birer bıçak haline getirdim. Makinelerimi, döküm ocağımı kendi imkanlarımla tasarladım ve 3 yıldır da bıçak üretimi yapıyorum.” dedi.
“KISITLI İMKANLARLA BU İŞİ YAPIYORUM”
Kurduğu 3 metrekare atölyede bıçak üretimini gerçekleştirdiğini belirten Özkan, “Bıçak üretimini kısıtlı imkanlarla yapıyorum. Alet ve malzemeleri kendi imkanlarımla tedarik ediyorum. Tamamen amatör el aletleriyle bıçak üretmeye çalışıyorum. Daha iyi imkanlar olsa daha güzel ürünler ortaya çıkaracağıma inanıyorum. Kişilere özel siparişler alıyorum. Tasarlıyorum ve onlara sunuyorum. İlerleyen dönemlerde kılıç, balta gibi koleksiyoner ürünler yapmak istiyorum.” şeklinde konuştu. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Hurdadan Bıçak
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