Hububat mesaisi başladı

Yılda ortalama 3 milyon 500 bin dekar alanda hububat ekiminin gerçekleştirildiği kentte, 70 bin ton buğday ve arpa tohumu toprakla buluşturulmaya başlandı.

İç Anadolu Bölgesi’nin önemli hububat merkezlerinden olan ve 3 milyon 500 bin dekar alana sahip Yozgat’ta çiftçilerin arpa ve buğday ekim telaşı başladı. Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde çiftçiler, traktörlerle topraklarını sürüyor. Ardından mibzere boşaltılan gübre ve sertifikalı tohumluk buğday ve arpalar, İç Anadolu’nun bereketli topraklarının bağrına bırakılıyor. Kar ve yağmur suyuyla yeşerip olgunlaşan arpa ve buğdayın hasadı, haziran ve temmuz aylarında yapılıyor.

“70 BİN TON BUĞDAY VE ARPA TOPRAKLA BULUŞUYOR”

Geçen dönem hububat hasadının oldukça verimli geçtiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, bu sezon 3 milyon 500 bin dekar alanda 70 bin ton buğday ve arpa tohumunun toprakla buluşacağını söyledi. Yozgat’ın önemli tarım merkezlerinden olduğunu da ifade eden Özkaya, “Geçen sezon hububat başta olmak üzere yağlık ayçiçeğinde, mercimekte, nohutta hepsinde bereketli güzel bir sezon geçirdik. Şu an artık üreticilerimiz yeni sezonla ilgili ekimlere başladılar. Yozgat’ta yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda buğday ve arpa ekilişimiz var. Üreticilerimiz artık araziye yavaş yavaş çıktı, ekimine devam ediyor. Aynı zamanda bugün bu araştırma enstitüleri ile beraber yürüttüğümüz bir çalışmanın tohum ekimini de gerçekleştirdik. Biz biliyoruz ki artık şu an günümüzde bir kilo dahi verimin arttırılması çok önemli. İl ve ilçe müdürlükleriyle beraber üretimin aksamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz, inşallah bereketli bir sezon geçireceğiz.” dedi.

“GEÇEN SEZON HUBUBATTAN 1 MİLYON TON VERİM ELDE ETTİK”

Geçen sezon hasat döneminde 1 milyon ton arpa ve buğday üretimi olduğunu da hatırlatan Özkaya, “Geçtiğimiz sezon 2 milyon 840 bin civarı buğday ekimimiz vardı. 650 bin civarında da arpa ekilişimiz oldu. Toplamda hububat ekilişimiz 3.5 milyon dekar oldu. Geçen sene buğdayda 710 bin ton rekoltemiz oldu, arpada da 200 bin ton civarında. Yaklaşık ikisi beraber 1 milyon ton üretimimiz oldu. İnşallah bu sezonda hububat ekimine başladık. Daha yüksek rekoltelerle bereketli bir sezon geçiririz.” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH BU YIL DA VERİM İYİ OLUR”

Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık ise, “Sorgun’da kayıtlı 650 bin dönüm alanımız var. Bunun yaklaşık yüzde 70’ine yakınını buğday, arpa olarak düşünüyoruz. Geri kalanı nohut, mercimek olarak düşünüyoruz. İnşallah bu yıl verim iyi olur. Geçen sene kuraklık olduğu çiftçilerimiz biraz sıkıntı çekti ama bu yıl her şey normaldi, hatta iyiydi diyebiliriz. Tabii girdi maliyetleri biraz yüksek inşallah hayırlı bir yıl olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

“BUĞDAYDAN DÖNÜME 350 KİLOGRAM VERİM ALDIM”

Geçen yıl 340 dönüm alana buğday ve arpa ektiklerini söyleyen çiftçi Fatih Özdemir de, “300 dönüme yakın buğday ektik, 40 dönüme yakında arpamız vardı. 400 dönüm mercimeğimiz, 100 dönüm nohudum vardı. Mercimekte dönümüne 1'e 10 arasında aldık. Tabii bazı yerlerde yağmur geçişlerine göre de biliyorsun biz kuru tarım yapıyoruz verim düşebildi. Geçen sene arpada isteğimiz verimi alamadık o da yağmurların geç gelmesindendi. Ama buğdayda dönüm başına 350 kilogram verim aldık. Ürünümüz de para etti.” diye konuştu. »İHA