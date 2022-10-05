Hoş Sohbet

Ziyarette gerçekleşen sohbette mesleki ve güncel konular değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kaymakam Serin, İlçe Müftüsü Elveren'e yeni görevinde başarılar diledi. »Haber Merkezi
05 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Sarıkaya ilçesine yeni atanan ve görevine başlayan Müftü Zühdü Elveren, Kaymakam Samet Serin'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette gerçekleşen sohbette mesleki ve güncel konular değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kaymakam Serin, İlçe Müftüsü Elveren'e yeni görevinde başarılar diledi. »Haber Merkezi