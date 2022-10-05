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Hoş Sohbet

Sarıkaya ilçesine yeni atanan ve görevine başlayan Müftü Zühdü Elveren, Kaymakam Samet Serin'i makamında ziyaret etti. 

05 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Hoş Sohbet

Ziyarette gerçekleşen sohbette mesleki ve güncel konular değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kaymakam Serin, İlçe Müftüsü Elveren'e yeni görevinde başarılar diledi. »Haber Merkezi 

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