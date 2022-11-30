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Hizmetler konuşuldu

Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu tarafından program düzenlendi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Hizmetler konuşuldu

Düzenlenen programa Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatlı konfederasyon, federasyon ve dernek başkanları ile üyeler katıldı.
Programda Yozgat’a yapılan hizmetleri anlatan Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Durak Turan Düz beyefendinin daveti üzerine katıldığımız programda Yozgatlı Konfederasyon, Federasyon ve Derneklerimizin Başkanları ve üyeleri ile bir araya geldik.
Şehrimize hizmetlerimizi anlatıp, istişarelerde bulunduk. Yüce Mevla'm birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.” dedi. »Haber Merkezi

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Hizmetler Konuşuldu
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