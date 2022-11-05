Hizmetler anlatıldı

Saha çalışmalarına Erdoğan Akdağ mahallesinden başlaya AK Parti teşkilatı Yozgat’ın 27 mahallesinin tamamında çalışmalarını sürdürecek.

Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirten AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, “Bugün itibariyle Yozgat ve ilçeleri de dahil olmak üzere partimizin 20. yıl kuruluş münasebetiyle hem de AK Partimizin 20 yıldır Yozgat’ımıza Türkiye’mize yaptığı hizmetleri tanıtmak amacıyla sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmamak üzere sahadayız.” dedi.

Erdoğan Akdağ mahallesinde saha çalışmalarına başladıklarını ifade eden İl Başkanı Başer, “Yozgat’ımızın 27 mahallemizin tamamında partimizin 20 yıldır yaptığı hizmetleri anlatmak için sahadayız. Evlerimizi tek tek tüm teşkilatlarımızla, merkez ilçemizle, il genel meclis üyelerimizle, belediye meclis üyelerimizle kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla gezeceğiz.” ifadelerini kullandı.

200 KİŞİLİK EKİP

Her gün 200 kişilik ekiple sahada olacaklarını söyleyen Başer, “Yozgat’ın tüm mahalledeki evleri tek tek gezerek Yozgat’ımızı eğitim alanında, sağlık alanında, yapılan tüm çalışmaları anlatmak üzere mahallemizdeki insanlarımızı geziyoruz, ellerini sıkıyoruz gönüllerini alıyoruz, taleplerini dinliyoruz. Yapmamız gereken varsa onları yapıyoruz. 20 yılda bakıldığı zaman Yozgat’ımıza köyden şehre dönmüş halini anlatıyoruz. Yozgat’ımızda yapılan AK Parti hizmetini çıktığımız zaman adeta bir köy görünümünde kalmakta. Eğitim hizmetleri ile sağlık hizmetiyle Türkiye’deki ilk yapılan Şehir Hastanesi ile birlikte Yozgat’ımıza AK Partimiz çok büyük hizmetler yaptı. İnşallah 2023 de de yaklaşan seçimler ile birlikte yine AK Parti Türkiye’de ve dünyada tüm mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirmek amacı ile sahadayız.” şeklinde konuştu.

“SAATLERCE ANLATSAK BİTMEZ”

Çalışmaları AK Parti yaptığını belirten Başer, “Yerli otomobilimiz TOGG ile birlikte, savunma sanayimiz birlikte görüldüğü üzere tüm dünyada parmak ısırtan, çalışmaları AK Partimiz yapıyor. Yapılan çalışmalarımızı saatlerce anlatsak bitmez. Tüm gönüllere gireceğiz, ellerini sıkacağız, kapılarını çalacağız tek tek, bu çalışmadan dolayı tüm teşkilatımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

»Muhammed Üstüntaş