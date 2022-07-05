Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.405,98
ALTIN
977,53
DOLAR
16,81
STERLİN
20,40
EURO
17,56

Hizmete başladı

Yozgat Şehit Hastanesi ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

05 Temmuz 2022 Salı 02:11
Hizmete başladı

Yapmış olduğu çalışmalar ve başarılar ile adından sıkça söz ettiren Şehir Hastanesi yeni bir hizmete daha adım attı. Hastanede Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Polikliniği hizmet vermeye başladı.
Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde anne sütünün önemine dikkat çeken hastane emzirmeyi teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Polikliniği açarak alanında uzman sağlık personellerinin eğitimleriyle, anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi, emzirme teknikleri, emzirmede yaşanan sorunlarla nasıl baş edileceği ve birçok konu hakkında danışmanlık hizmeti verecek. Anneler ve bebekler için uygun şartlarda düzenlenen poliklinikte, yeni doğum yapmış annelere doğru emzirme teknikleri, anne sütünün arttırılma yöntemleri, emzirme sırasında ortaya çıkan meme ucu yaralanmaları, memede tıkanıklık ve meme iltihabı gibi sorunların oluşmaması veya oluşması durumunda çözüm önerileri, süt sağılması ve süt saklama koşulları bebeklerde gaz çıkartma yöntemleri, annenin ilaç kullanımı durumunda anne sütü ile ilacın etkileşimi, annenin doğru ve dengeli beslenmesi gibi konularda eğitim verilecek. Çocuk Polikliniği içinde bulunan Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Polikliniği ücretsiz bir şekilde başvuruda bulunabilir veya 444 20 66’dan arayıp bilgi alınabilir. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
HiZMETE BAŞLADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşayan kültüre destek
Yaşayan kültüre destek
Belediyeden destek
Belediyeden destek
Mesai sürüyor
Mesai sürüyor
Astsubay kurtarılamadı
Astsubay kurtarılamadı
Sorunu yerinde inceledi
Sorunu yerinde inceledi
incelemelerde bulundu
incelemelerde bulundu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim