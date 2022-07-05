Hizmete başladı

Yapmış olduğu çalışmalar ve başarılar ile adından sıkça söz ettiren Şehir Hastanesi yeni bir hizmete daha adım attı. Hastanede Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde anne sütünün önemine dikkat çeken hastane emzirmeyi teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Polikliniği açarak alanında uzman sağlık personellerinin eğitimleriyle, anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi, emzirme teknikleri, emzirmede yaşanan sorunlarla nasıl baş edileceği ve birçok konu hakkında danışmanlık hizmeti verecek. Anneler ve bebekler için uygun şartlarda düzenlenen poliklinikte, yeni doğum yapmış annelere doğru emzirme teknikleri, anne sütünün arttırılma yöntemleri, emzirme sırasında ortaya çıkan meme ucu yaralanmaları, memede tıkanıklık ve meme iltihabı gibi sorunların oluşmaması veya oluşması durumunda çözüm önerileri, süt sağılması ve süt saklama koşulları bebeklerde gaz çıkartma yöntemleri, annenin ilaç kullanımı durumunda anne sütü ile ilacın etkileşimi, annenin doğru ve dengeli beslenmesi gibi konularda eğitim verilecek. Çocuk Polikliniği içinde bulunan Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Polikliniği ücretsiz bir şekilde başvuruda bulunabilir veya 444 20 66’dan arayıp bilgi alınabilir. »Haber Merkezi