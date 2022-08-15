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Hizmete açıldı

Yozgat Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açıldı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 02:20
Hizmete açıldı

Yapılan açılışa AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Başhekim Mustafa Kozan ve idari ekip katıldı.
Açılışta konuşan Milletvekili Başer, “Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi’ni geliştiriyoruz. Hastanemizde, Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi’nin açılışını yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımıza tez zamanda acil şifalar versin.” dedi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.08.2022 17:22
Anahtar Kelimeler:
Hizmete Açıldı
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