Hizmete açıldı

Merkezin açılışına Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversite Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat, Yozgat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı. Dr. Mehmet Parlak, Hastane Başhemşiresi Öğretim Görevlisi Derya Esenkaya katıldı.

Tarama Sonrası Kanser Teşhis Merkezi açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ kanserin, çağımızın önemli kayıplar verdiği dikkat edilmesi gereken bir hastalık olduğuna vurgu yaparak türü ne olursa olsun kanserde erken teşhisin hastalıkla mücadelede oldukça önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde hizmete giren Tarama Sonrası Kanser Teşhis Merkezi’nin Yozgat’ta bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten Ahmet Karadağ, “Merkezin kanser ön tanı teşhis merkezi olarak ilimizde hizmet verecek olması hem ilimiz hem de bölge sağlığı için önemli. Şehrimizde onkoloji merkezinin olmamasına rağmen hastanemiz bünyesinde böyle bir tanı merkezinin olması hasta süreçlerinin doğru yönetilmesi adına önemli. Böyle bir hastalık şüphesi olan hastalarımızın ön tetkikler, patolojik bulgular ve sonuçlarla hastalığın evresi ve tedavi süreçleri çok rahatlıkla yönetilebilecek. Bu merkezin açılmasında asgari şartların sağlanmasında gerekli çaba ve gayreti gösteren arkadaşları tebrik ediyorum. Sağlık Bakanlığımız nezdinde Sağlık İl Müdürlüğümüze destekleri için teşekkür ediyorum. Tarama Sonrası Kanser Teşhis Merkezi’nin Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanemiz başta olmak üzere şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

