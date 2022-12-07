Türkiye Yeşilay Vakfı Yozgat A Tipi Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM)’ın ruhsatlandırma işlemi İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yapılarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Bağımlılık konusunda ücretsiz ve ayaktan danışmanlık hizmeti veren YEDAM 115 numaralı hat üzerinden bağımlılara, bağımlı yakınlarına veya bağımlılıkla ilgili bilgi almak isteyenlere danışmanlık hizmeti sunacağını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Tütün, alkol, madde, internet ve kumar oynama ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasını ve ilişkilerinin sağlıklı devam etmesini destekliyor.

YEDAM hizmetlerini ayaktan sürdürmektedir.

Yatarak tedavi yapılmamaktadır.

Randevu sistemi ile çalışılmaktadır.

Gizlilik esasına bağlı çalışılmaktadır.

Hizmetler ücretsizdir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tütün bağımlılığı ile mücadele yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız,

Alkol kullanımınız fazlaysa,

Madde bağımlılığından arınma ve maddeyi bırakma süreci hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız,

Yoğun internet kullanımına bağlı yaşamınızda sorunlar varsa,

Kumar bağımlılığı ile nasıl mücadele edeceğinize dair bilgi almak istiyorsanız YEDAM’ a başvurabilirsiniz.

NELER YAPILIYOR?

Tütün-alkol-madde- internet kullanan, kumar bağımlılığı olan kişinin bağımlılık düzeyi saptanıyor.

Tütün-alkol-madde kullanımını, kumar oynama davranışını bırakması konusunda yardım sağlanıyor.

Tekrar tütün-alkol-madde kullanmaya, kumar oynamamaya başlamamak için yöntemler öğretiliyor.

Eşlik eden ruhsal sorunlar varsa (öfke kontrolsüzlüğü, kaygı vb.) bunların düzelmesi için psikolojik destek veriliyor.

Nasıl davranmaları konusunda aileler bilgilendiriliyor.

Danışanlar evlerinde ziyaret edlip, gidişatları takip ediliyor

Bunları başarabilmek için:

Bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapılıyor.

Ailelerle görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Sosyal destek sağlanıyor.

Değişim demek yeni alışkanlıklar, yeni bir çevre, yeni bir hayat demektir. Danışanların sağlık güvencesi, işsizlik, boş zaman değerlendirmesi gibi sorunlarının giderilmesinde diğer kurumlarla iş birliği içinde çalışılıyor.

YEDAM Atölyede danışanların sosyal yaşama uyumunu artırmak amaçlı meslek edindirme kursları veriliyor.

İyileşmenin kalıcı olması ve hayata uyumun sağlanabilmesi için YEDAM Atölyede uzun süreli aktiviteler sunuluyor.” dedi.

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