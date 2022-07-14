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Hızlı tren yine ertelendi

Saraykent ilçesinde Millet Bahçesi ve Aile Sağlık Merkezi’nin açılış törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hızlı trenin yılın sonunda belki yeni yılın başında hizmete gireceğini söyledi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Hızlı tren yine ertelendi

Yozgat’tan da geçen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri devam ederken, açılış tarihinin belirsizliği devam ediyor. Yapımına başlanıldığı 2009 yılının Mart ayından bugüne kadar açılışının 8 kez ertelendiği, son olarak 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren yolcu taşıma hizmetine başlamasına karar verildiği Yüksek Hızlı Tren hattı bir kez daha ertelendi. 
Saraykent ilçesinde Millet Bahçesi ve Aile Sağlık Merkezi’nin açılış törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın son durumuna ilişkin açıklamalarda da bulundu. Hızlı trenin yılın sonunda belki yeni yılın başında hizmete gireceğini söyleyen Bakan Bozdağ, “Yüksek hızlı trenimizin uzunca bir süredir çalışmaları devam ediyor. Elmadağ'da yaşanan coğrafyadan kaynaklı bazı sorunlar nedeniyle uzadı. Şu anda bakanlıktan aldığımız bilgilere göre bu sorunları da inşallah aşmak üzereyiz. Aştığımız takdirde hızlı treni inşallah bu yılın sonunda belki yeni yılın başında milletimizin hizmetine sunma imkanımız olacaktır. Buradan şunu açıkça ifade etmek isterim. Yüksek Hızlı Tren, finans eksikliğinden yahut da başka başka nedenlerden değil, sadece coğrafyanın imkan vermemesi nedeniyle uzamaktadır. Çünkü yerin altında çalışma yapıldığında oradan su çıkıyor. Milek çıkıyor ve yumuşak zemin çıkıyor. Hızlı trenin böyle bir zeminden geçmesi teknik olarak imkansız olduğu için hızlı trene uygun bir coğrafya ve zemin arayışı devam ediyor. Şu anda buldukları yerden çalışmalar sürüyor. İnşallah orada yeniden böyle bir sıkıntılar çıkmaz. Ve bu mesele de artık sona gelmiş oluruz. Siyasi takip eksikliğinden, iktidarın iradesinden, parasızlıktan değil sadece coğrafyanın mevcut niteliklerinden kaynaklanan sorun olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah 2023 Yozgat'ın Hızlı Trenle buluştuğu yıl olacaktır” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hızlı Tren Yine Ertelendi
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