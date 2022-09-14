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Hız kesmeden devam

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, belediye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

14 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Hız kesmeden devam

Yapılan peyzaj çalışmaları, yol çalışmaları ve çevre düzenlemeleri ile belediye çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 
Yapılan çalışmaların yanı sıra Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın girişimleriyle ihalesi bitirilerek imzaları atılan Atıksu Paket Arıtma Tesisinde çalışmalar başlatıldı. İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Onuray Gözütok ile görüşme yapan Başkan Ünal, çalışmalara hız kazandırdı. Şantiye alanında incelemeler yapan Ünal, tesisin yaklaşık maliyetinin 4 milyon 750 bin lira olduğunu belirtti. 
İncelemelerde firma yetkililerinden bilgi alan Ünal, Atıksu Paket Arıtma Tesisinin hayırlı olmasını diledi. »Haber Merkezi

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Hız Kesmeden Devam
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