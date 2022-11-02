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Hız kesmeden devam

Kadışehri ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık hız kesmeden devam ediyor.

02 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Hız kesmeden devam

8. sınıf öğrencileri için aralıksız devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) okul ve ilçe deneme sınavları ile tamamlandı. 
Yapılan sınav sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
Yapılan toplantı sonrası açıklamada bulunan Aksoy, “Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık hız kesmeden devam ediyor. 8. sınıf öğrencilerimiz için aralıksız devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını okul ve ilçe deneme sınavları ile tamamlıyoruz. Yapmış olduğumuz deneme sınavının sonuçlarını okulları temsilcisi öğretmenlerimiz ile değerlendiriyor gerekli kararları alıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz ilk değerlendirme toplantısında gelecek deneme sınavları için yapılması gerekli uygulamalar kararlaştırıldı. Öğretmenlerime teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerime başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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