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Hisarcıklıoğlu Yozgat’ta

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programlar kapsamında Yozgat’a geliyor.

26 Temmuz 2022 Salı 02:11
Hisarcıklıoğlu Yozgat’ta

Hisarcıklıoğlu, Yozgat’ta gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler kapsamında Ticaret Borsası binasının resmi açılışını yaptıktan sonra Ticaret Sanayi Odası ve Ticaret Borsası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenine katılım sağlayacak. 
PROGRAM AKIŞI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ilk olarak Yozgat Ticaret Borsası’nın yeni binasının açılış törenine katılacak. Saat 14.00-15.30 arasında gerçekleştirilecek olan açılış sonrasında Yozgat Belediyesi’ni ziyaret edecek olan Hisarcıklıoğlu, ardından Valiliğe geçerek Vali Ziya Polat’ıziyaret edecek. 16.30-18.30 saatleri arasında Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenine iştirak edecek olan Hisarcıklıoğlu, Yozgat Ticaret Sanayi Odası’na gelerek il, ilçe, oda ve Borsa YKB’ler ile toplantı yapacak. Ziyaretinin son bölümünde Yozgat OSB’ye geçecek olan Hisarcıklıoğlu, Garanti Tekstil ve Dönsa Tekstil’i ziyaret edecek. » Rabia Şahin 
 

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Hisarcıklıoğlu Yozgatta
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