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Hisarcıklıoğlu Yozgat’ta

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programlar kapsamında Yozgat’a geldi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Hisarcıklıoğlu Yozgat’ta

Yozgat’ta gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler kapsamında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsası’nın açılış törenine katıldı. Açılış törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Celal Köse, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, İlçe odalar başkanı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.  TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hayırlı işlere vesile olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Açılış programının ardından Hisarcıklıoğlu, Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenine katıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hisarcıklıoğlu Yozgatta
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