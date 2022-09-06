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Hırsızlık olayları arttı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından hırsızlık olaylarına karşı gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde şüpheli bir şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

06 Eylül 2022 Salı 02:11
Hırsızlık olayları arttı

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığınca son dönemlerde özellikle tren hattı üzerindeki hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla devriye faaliyetleri arttırıldı.
Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemlerde özellikle tren hattı üzerinde tren raylarını sökme marifetiyle hırsızlık olaylarının artması üzerine tren hattı üzerindeki hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla devriye faaliyetlerimiz artırılmıştır. 31 Ağustos 2022 günü Şefaatli İlçesi Kabakini köyünde TCDD çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Şefaatli İlçesi Kabakini köyü mevkiinde Demiryolu hattına ait 2 adet frekans ayırıcı telin çalındığı ihbarında bulunulmuştur. Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personelince olay mahallinde devriye faaliyeti icra etmiş olup, devriye esnasında 50 xxx plakalı şüpheli araç tespit edilmiş ve araç durdurulmuştur. Araç içerisinde (K.Ş) isimli şüpheli şahsın olduğu anlaşılmış, yapılan ön görüşmede şahsın şüpheli ifadelerde bulunduğu tespit edilmiştir. Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan araç aramasında; 1 adet balyoz, 1 adet demir makası ve 200 adet (20 cm) uzunluğunda demir parçası olduğu tespit edilmiş ve el konulmuştur.” denildi. 
Gözaltına alınan (K.Ş.) isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 
»Haber Merkezi

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Hırsızlık Olayları Arttı
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