Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.553,85
ALTIN
1.024,11
DOLAR
18,64
STERLİN
20,78
EURO
18,22

Hikayelerini kitaplaştırdılar

Boğazlıyan ilçesinde 20 ilkokul öğrencisi, kendi hikayelerinin toplandığı 50 sayfalık kitapla küçük yaşta yazar olma duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşadı.

07 Ekim 2022 Cuma 02:11
Hikayelerini kitaplaştırdılar

Boğazlıyan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ‘Eğitime Destek Programı’ doğrultusunda ilkokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için hikaye yazmaları istendi. Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulunda 4’üncü sınıfta okuyan 20 öğrenciye öğretmenleri Mikail Gök, hikaye yazım teknikleri ve yazarlar hakkında eğitim verdi. Kimi öğrenci tamamen hayal güçlerini kağıda aktarırken, kimi öğrenciler ise yaşadıkları olayları kağıda döktü. Öğrenciler yazdıkları hikayeleri sınıf öğretmenlerine teslim etti.
Boğazlıyan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin hikayeleri, “Küçük Kalemler Büyük Düşler” adı altında kitaplaştırıldı. Kitapları basılan minik öğrenciler, yazar olmanın mutluluğunu yaşadı.
300 adet basımı yapılan ve 50 sayfadan oluşan kitap için öğrenciler, imza günü düzenledi. Öğrenciler yazdıkları kitapları imzalayarak programa katılanlara hediye etti. Programa katılan ilçe protokolü öğrenciler ile birlikte basımı yapılan kitabı okudu. Çocukların yazdığı hikaye kitabının, ilçelerde okullara ve kütüphanelere dağıtılacağı bildirildi.
“HEPİMİZ BİRER YAZAR OLDUK”
Hedefinin yazar olmak olduğunu söyleyen öğrencilerden Irmak Kurtul, “Öğretmenlerime ve bütün arkadaşlarıma, kaymamamıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla hepimiz birer yazar olduk. Çok mutluyum bunun için. İnşallah herkesin bizim kitabımızı okumasını istiyorum. Hikâyemiz kitaba dönüştü. Artık bizim de bir kitabımız var. Biz de yazar olduk. İlerideki hedefim yazar olmak.” dedi.
“KENDİ HAYALİMİZ İLE KİTAP OLUŞTURDUK”
Eymen Ak isimli öğrenci ise, “Öğretmenimiz bize her Çarşamba günü boş bir kağıt verir ve hiç ödev vermezdi. Biz de kağıda hayal gücümüz ile bir şeyler yazardık. Kendi hayalimiz ile bir kitap oluşturduk, çok mutluyum. Küçük bir çocuğun yazar olması çok mümkün olmuyor. Yazar olduğum için çok mutluyum. Biz de artık bir yazar olduk.” şeklinde konuştu.
“ÖĞRENCİLERİMİN HEPSİ ÇOK MUTLU OLDU”
Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu 4. Sınıf Öğretmeni Mikail Gök de, “Bu çağda çocuklara kitap okutmak çok zor. Biz kitabı nasıl sevdirebiliriz diye bir düşünceye kapıldık. Çocuklara da bir soru sorduk acaba biz kitap yazabilir miyiz dedik? Onların da hepsi yazamayız diye düşündüler başta ama şimdi kitaplarını ellerine aldılar. Hepsi çok mutlu oldular. Biz de çok mutlu olduk. Kaymakam Bey de destekledi projemizi ve kitaplarımız çıktı. Çok mutluyuz. Çocuklarımla gurur duyuyorum.” ifadelerine yer verdi.
“BU ÇOCUKLAR YARIN BÜYÜK YAZAR OLACAK”
Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın ise, “Biz burada çocuklarımızın proje yapma yeteneğini ve ufuklarını geliştirmeyi amaçladık. Bu proje eğitime destek programı çerçevesinde bir projeydi. Burada çocuklarımızın hayallerinin hikayeye, hikayelerinin de kitaba dönüşmesi bizi çok mutlu etti. Biz küçük projelerle de güzel işler yapılabileceğini göstermiş olduk. Bu çocuklar yarın büyük birer yazar olacak. Belki de bu hayallerini gerçekleştirmiş olacaklar.” dedi. »İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Hikayelerini Kitaplaştırdılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczane şoku devam ediyor
Eczane şoku devam ediyor
Tezgahları süsledi
Tezgahları süsledi
Eğitimler devam ediyor
Eğitimler devam ediyor
‘Yapılmamış yol kalmayacak’
‘Yapılmamış yol kalmayacak’
ihale yapıldı
ihale yapıldı
Kitap hediye edildi
Kitap hediye edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim